VIDEO | Stig Rästa Viimsi issidele pühendatud lugu tekitab ühismeedias furoori

Viimsis aastaid elanud Stig Rästa otsustas sotsiaalmeedias eestlasi kostitada toreda looga, mis on pühendatud just selle rajooni issidele. Inspiratsiooni vahvaks looks pakkus Stigile noore muusiku Emily J Kakumäe emmedele suunatud lugu, kus lauljatar kirjeldab naljaga pooleks, kuidas ta sooviks abielluda rikka Kaukumäel elava mehega ning temaga lapse saada, et siis rahulikult koduperenaise rolli täita. Lugu on kogunud TikTokis kuu ajaga palju positiivset vastukaja.