VIDEO | Tõeliselt südamlik abieluettepanek! MyHitsi hommikuprogrammi saatejuht Andry Padar kihlus

Et kosimist saladuses hoida, ütles Andry oma kallimale, et tegemist on reisivlogiga (reisivideo - toim). Seejärel oli videost näha, kuidas Andry asju pakib ning lennujaamas lennukile minemist ootab. Paar suundus nimelt reisile Amsterdami. Ühes Hollandi pargis laskuski Andry ühele põlvele ja palus Mirelli kätt. Naine vastas kosimisele jaatavalt ning seejärel jagas paar armsaid lembushetki. Südamlik ettepanek tõi Mirelli silma lausa pisarad.