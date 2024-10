Eminem saab vanaisaks! Räpiikoon avaldas südamlikus loos, et tema tütar Hailie Jade ootab last

Video viimasel minutil toob Hailie oma isale sinise jalkasärgi, millele on kirjutatud sõna „Grandpa“ ehk vanaisa. Seejärel näitab Hailie oma isale sonogrammi ehk pilti ultraheliuuringust. Räpiikoon on nähtust silmnähtavalt üllatunud ja rõõmustab uudise üle.

Eminemi muusikavideo kommentaarium täitus kiirelt õnnesoovidega. Nii mõnigi kirjutada tõi seal välja, et puhkes videot vaadates nutma. Teised juhtisid aga tähelepanu sellele, et Eminem valas muusikavideos pisaraid. „Maailma kõige kõvem räppar nuttis ja nüüd nutan mina ka,“ kirjutas üks kommenteerija. Samuti juhiti tähelepanu, et muidu üsna vähe emotsioone väljanäitav räppar näitas videoga oma haavatavamat poolt.

Hailie Jade on viimastel aastatel kogunud endale sotsiaalmeedias märkimisväärse jälgijaskonna, elatist teenibki ta sisuloojana. Instagramis jälgib Hailie’t 3,2 miljonit inimest. Lisaks veab Hailie eest elustiili ja popkultuuri taskuhäälingusaadet „Just a Little Shady“. Saate pealkiri on inspireeritud Eminemist, kelle hüüdnimi on aastaid olnud Slim Shady.