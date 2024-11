Hotelliärimees Tauri Sumberg puhkab telgiga matkates: hotellis olles olen justkui tööl. Matkal virisemist ei ole

„Proovime ette kujutada maailma, kus ei ole teenindajaid. Ei eksisteeri neid, kes teevad meie eest asju ära. Teenindajat peab austama, see on kasvatuse ja silmaringi küsimus,“ lausub Sumberg ja lisab, et inimene ei saa ilma teise inimeseta, isegi kui ta maksab.