Podcast „TÄHETUND“ | Lauljanna Anett Kulbini süda on võetud: olen ilusas ja terves suhtes

„Korraldame kõige suuremat soolokontserti ja koosseis on laval suurem, kui tavapäraselt. Ehk palju on selle kontserdiga minu jaoks selliseid esimesi ja verstaposte,“ avalikustab Anett, kelle soolokontsert toimub 11. detsembril Kultuurikatlas ja ühtlasi tähistab ta viit aastat esimesest lühialbumist „All Over Again“. „Väga ootan ja arvan, et see saab kihvt olema,“ lisab ta.