FOTOD | Ei tunne enam äragi! Katri Teller tegi stiilimuutuse

Katri Teller on teinud läbi stiilimuutuse: ta on oma pikad blondid kiharad pruuniks värvinud ja lühikeseks lõiganud. Uut soengut näitas ta oma Instagrami story’des.

„Korjasime Tuuli-Anniga (saate „Inglite aeg“ juht, teleajakirjanik ja Katri Telleri sõbranna Tuuli-Ann Freienthal – toim) trenni minnes kastaneid ja nende värv oli lihtsalt nii ilus! Kuigi südames on kevad, siis on just sügis minu jaoks alati uute alguste aeg ja otsustasin, et tahan ka välimuses pisut suuremat muutust kui vaid juuste lühemaks lõikamine,“ sõnab Teller Kroonikale ja lisab, et tunneb end suurepäraselt.