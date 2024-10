„Mõtlesin, et ma minestan ära!“ Keili Sükijainen tunnistab, et üks kokk-konkurent võttis tal jala värisema

„Kui ma sinna stuudiosse astusin, siis ma sain ikkagi korraks miniinfarkti... Et miks ma siin olen! Mulle tundub, et need kõik inimesed võivad nii hästi osata süüa teha ja kui ma siis nägin Mart Haberit, mõtlesin, et ma minestan ära lihtsalt, sest see on ebaaus. See inimene teeb ju kogu aeg süüa – ta on tõeline kunstnik, Shishi... Ta ju oskab panna neid tutikuid igale poole,“ räägib Sükijainen.