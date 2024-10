Taavi Libe suvel tehtud katsetusest: tundsin ennast üle 18 aasta inimesena

Taavi Libe rääkis saates „Kolmekas“, et ideaalis sooviks ta rohkem puhata, kuid samas armastab ta tööd teha. „Selles mõttes on mul väga hästi läinud, et ma ei ole veel pidanud tööd rassima, et raha teenida. Ma olen saanud ikkagi ainult raha selle eest, mis mulle meeldib. Mul on elus hästi läinud.“