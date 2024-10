FOTO | Päikest ja soojust nauditud! Värskelt mesinädalatelt naasnud Grete Paia ja Joonatan Siiman ilmusid seltskonda

„Emotsioonid on väga positiivsed ja eriti tore on, et see samm andis tunnetele veel omakorda täiesti uue tahu. Mina olen alati olnud pigem nii-öelda vana kooli suhtumisega ja traditsioonidest lugu pidav. Sama saab ka Joonatani kohta öelda. Selles suhtes on mul südamest hea meel, et leidsin enda kõrvale inimese, kes väärtustab elus samu asju ning kellega on siiani kõik pigem väga loomulikult kulgenud. Tunnen, et meil on Joonataniga klapp. Jaanuaris kihlusime ja siit edasi tuli abiellumise teema kuidagi loogiliselt,“ kirjeldas Grete Kroonika kaaneloos enda emotsioone pärast abiellumist.