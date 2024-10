Kim Kardiashian taas fännide pahameele all: tõsielustaar nõuab vanemad mõrvanud eluaegsete vangide enneaegset vabastamist

Kim Kardashian postitas eile enda Instagrami platvormile pildi, millel on kujutatud Menendezid. Pildi alla kirjutas tõsielustaar inglise keeles, et vennad Menendezid väärivad vabastamist. Üleskutset põhjendab juurat õppiv tõsielustaar järgmiselt: „Me kõik oleme oma kogemustest mõjutatud. Need kujundavad seda, kes me olime, kes me oleme ja kelleks me saame. Füsioloogiliselt ja psühholoogiliselt muudab aeg meid ja ma kahtlen, et keegi väidab, et on sama inimene, kes ta oli 18-aastaselt. Ma tean, et ma ei ole! Arvate, et teate Lyle’i ja Erik Menendezi lugu. Mina arvasin ka, et tean.“