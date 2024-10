Ooperitäht Pirjo Jonas päästis koolipoisi elu: olin veendunud, et see poiss sai surma

Paar aastat tagasi nägi sopran Pirjo Jonas (44) pealt, kuidas Toompea linnuse mäe tipust kelguga alla lasknud väike poiss kukkus pea täiesti lõhki: „Olin veendunud, et see poiss sai surma, sest see oli nii jube kukkumine. See oli kõige õudsem vaatepilt, mida ma olen kunagi näinud,“ kirjeldas sündmust pealt näinud ooperitäht, kes kohe afektiseisus poisi kinni nabis ja kiirabi kutsus.