Jana Toom rünnakust, mis ei unune: Vabaduse väljakul üks härrasmees sülitas mulle näkku nii, et olin läbimärg

„Ma ütlesin kunagi ühes intervjuus, et eesti keel on väljasurev keel. Sain peksa nii, et suled lendasid. Vabaduse väljakul üks härrasmees sülitas mulle näkku nii, et olin läbimärg,“ kirjeldas Jana Toom (57) juhtunut, mis iial ei unune.

Ta lisas, et ametlikult on maja ühisvara, aga tegelikult pole tal võtmeidki. „Ostsin endale kesklinnas korteri.“ Aga endise kaasaga läksitegi kohtusse seetõttu, et oli tarvis vara jagada? „Ei, kohtussemineku põhjus oli see, et abikaasa ei tahtnud lahutada,“ märkis ta.