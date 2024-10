FOTOD | Mallukas pidi tühjaks jäänud kõhu tõttu Robini ja Andrei uhkele peole mäkki tellima

Reedel, 4. oktoobril esitlesid Andrei Zevakin ja Robin Valting oma Elisa Huubi saate „Zevakin ja Valting vs. Lõuna-Ameerika“ teist hooaega piduliku koosviibimisega Noblessneri Valukojas. Kui Mallukas, Eesti kuulsaim blogija, sai kutse Andrei Zevakini ja Robin Valtingu uue telesarja suurejoonelisele esilinastusele, polnud ta ilmselt ainus, kes ootas õhtut täis sära, glamuuri ja peeneid suupisteid. Vähemalt oli see esialgne plaan.

Noblessneri Valukoda säras uhkes valguses: fotosein, šampus ja tuttav rahvas, kuhu kuulusid muuhulgas ka meie armsad sarja staarid Andrei Zevakin ja Robin Valting, kes olid just valmis demonstreerima oma uusi seiklusi Ladina-Ameerikas, kui peatus aga glamuuri tipphetk. Mallukas, kes on tuntud oma terava keele ja realistliku ellusuhtumise poolest, tundis juba mõnel hetkel pärast peole saabumist, et midagi on valesti. Ei, see polnud valgus või heli, vaid tema kõht, mis hakkas vist puudulike suupistete valguses kergelt korisema.