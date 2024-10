Aimas Elvis Presley surma ette? Muusiku pisitütar kirjutas juba enne vanameistri lahkumist pahaendelisi kirju

Riley avaldas saates, kuidas ema oli Elvise surmahommikul üles ärganud halva eelaimdusega: „Ta teadis vaistlikult, et midagi on juhtunud.“ Riley sõnul rääkis Lisa Marie Elvisega veel õhtul enne surma. „Tal oli vist head ööd soovides mingi eelaimdus [Elvise surma kohta],“ vahendas Femalefirst.

Riley sõnul tundis väike Lisa Marie korduvalt, et isaga pole kõik korras. Lisa Marie on väiksest peale kirjutanud kirju, mis tagantjärele tunduvad pahaendelised: „Ema kirjutas väiksena kirju, kus palus, et isa ei sureks,'“ rääkis Riley, kelle sõnul tundis ema juba pikalt ette, et isa on peagi meie seast lahkumas.