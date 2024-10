KUUM KLÕPS | Neli paljast meest! Ott Lepland heitis puhkusereisil koos sõpradega riided seljast

Muusik Ott Lepland (37) on viimastel päevadel sotsiaalmeedias eriti aktiivne olnud, sest naudib täiel rinnal puhkusereisi Türgi sooja päikese all. Sotsiaalmeedia põhjal läks suurem sõpruspunt Türki juba nädala algul, et tähistada Andres Puusepa (41) elukaaslase ja lapse ema Sandra Simussaare (29) sünnipäeva.

Enam ei tee Ott saladust, et temaga koos on Türgi reisil kaasas just väljavalitu Kristiin – kolmapäeval jagas laulja oma story’sse Kristiini videoklippi, kus nad üheskoos basseini ääres päikesevanne võtavad. Videol on muu hulgas näha, et armunud paarike hoiab käest kinni.