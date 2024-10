Ligi kaks tuhat eurot lennureisi eest? Sisulooja Anita Sibul lendas Dubaisse äriklassis

See ei ole enam kellelegi saladus, et mõjuisik Anita Sibul naudib juba aastaid luksust täiel rinnal, olgu see siis kallis restoran, disainerese või luksuslik hotell. Nüüd otsustas ta ära proovida ka Lufthansa äriklassi, millega lendas Tallinnast Dubaisse, kus ta palju aega veedab. Ka see pole odav lõbu, sest äriklassi ühe pileti hind jääb vahemikku 1500-3000 eurot.