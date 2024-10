VIDEO | Esimene intervjuu! Andrei Zevakini kallim Kelli-Karita avaldab, mida tema partneris hindab

Andrei Zevakini partner Kelli-Karita Jefimov sõnab Kroonikale, et kuigi ta on viimastel kuudel jõudsalt sisuloomega tegelema hakanud, siis tema põhifookus on ikkagi juuksuritööl. „Hetkel tahan keskenduda juuksuritööle ja oma lokipaelale, mis mul välja tuli,“ lausub Kelli-Karita, kel valmis äsja koostöös Browzyga oma tootekomplekt. See aga ei takista sisuloomega jätkamast. „Mul on praegugi kaamera kaasas, et vlogi (videoblogi – toim) teha!“ tunnistab ta.