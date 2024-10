Julge ülestunnistus! Äsja õpetaja kingadesse astunud Genka meenutas ulakat seika enda kooliajast: see oli enesealalhoiuinstinkt

Genka sõnul õppis ta koolis käies headele hinnetele, kuid nagu tihti noortel poistel, tekkisid ka temal gümnaasiumi lõpus muud huvid, nagu peod, tüdrukud ja sport. „Laias laastus omandasin asju päris hästi. Neljad-viied,“ sõnas ta, lisades, et halvemad hinded lipsasid sisse vaid siis, kui tema ja õpetaja iseloom omavahel ei klappinud.

Räppar meenutas aga ühte seika, kus ta teadis, et eksamil võib raskusi esineda, sest ta ei olnud selleks ette valmistunud. „Sain aru, et ma ei saa seda eksamit läbi ja lavastasin heist’i (rööv – toim). Eemaldasime öösel eksamipiletid ettenähtud kohast, et neid ei saaks minu peal rakendada. See oli enesealalhoiuinstinkt,“ tunnistas ta. „Suurem plaan hakkas juba päeval pihta.“

Genkat ajendas tegutsema hirm - ta kartis, et keskkool jääb lõpetamata. „Saan aru, et see oli vale, aga ma tõesti kartsin, et mul jääb ülikooli minemata ja elu elamata, et mu vanemad pettuvad minus ja ma pidin lihtsalt niimoodi käituma,“ selgitas ta. „Selle teoga ma ei teinud kellelegi midagi halba. Keegi ei kannatanud, välja arvatud õpetaja, aga temaga on kõik hästi. Ta on õpetaja siiamaani.“

Aastakümneid muusikavaldkonnas tegutsenud Henry Kõrvits teatas oma uuest ametist septembri algul Facebookis. „Alustasin sel sügisel Rocca al Mare ja Kaarli Kooli gümnasistidele valikainena hiphopi loengute andmist. Täna oli meil juba teine kord,“ sõnas ta sotsiaalmeedias.

„Kuna hiphop on selline suure ampluaaga mix kõikidest asjadest kokku, siis on teemadevalik ka päris massiivse kopaga haaratav. Aga kõigil nendel on mingi seos hiphopiga,“ kergitas artist oma uuelt ametilt saladuseloori. Esimesed tunnid tunduvad esmapilgul haaravad ja huvitavad.