VIDEO | Sisuloojate tülisid kajastav suunamudija Mariliis Kaer: selgus, et Sinivee on mulle juba varem nõudekirja esitada tahtnud

„See vist on minu hingeasi, jaa,“ viitas Mariliis teiste tülide kajastamisele sotsiaalmeedias. „Kusjuures selgus, et Sinivee (Markus Kristofer Sinivee – toim) on mulle juba varem nõudekirja esitada tahtnud. Ma isegi ei mäletanud, mille eest. Seekord vist jäin nõudekirjast ilma. Ta lendas Ibizale – jäi aega väheks,“ rääkis suunamudija. „See tundub nagu Mallukate ja suuremate [sisuloojate] teema, et minu jaoks tundub see ikkagi sürr,“ muigas Mariliis, kuid lisas, et loodetavasti keegi talle ikkagi elu jooksul ühtegi nõudekirja ei esita.