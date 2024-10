„Paradoksaalselt ei ole ma kunagi kaalunud nii palju, nagu ma kaalun praegu.“ Režissöör Anna Hints tegi ilustandarditega rahu

Hintsi tee enesearmastuseni ei ole olnud lihtne, kuid tänaseks on ta jõudnud endaga sinnamaani, kus võib öelda, et armastab end sellisena, nagu ta on. „Ma vaatan peeglisse ja ma päriselt proovin vaadata ennast sellise armastava pilguga. Sel hetkel, kui ma peeglisse vaatan, ei saa ma olla mitte keegi teine,“ selgitas ta. „Kui ma tahan midagi muuta, siis see on kuskil tulevikus.“

„Kõige naljakam on see, et isegi kui ma olen justkui vastanud standarditele, mis ühiskonnas on, et „oh, väga ilus“, siis ma ise pole seda mitte kunagi uskunud,“ lausus Hints. Praeguseks tunneb aga filmirežissöör, et suudab end vabalt kiita. „Paradoksaalselt ei ole ma kunagi kaalunud nii palju, nagu ma kaalun praegu, aga ma ei ole olnud kunagi enda vastu nii hell ja armas nagu praegu,“ kirjeldas Hints.