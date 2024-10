Suur avapauk: TV3 legendaarne „Su nägu kõlab tuttavalt“ alustab naerutava paroodiapeo ja särava külaliskohtunikuga

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure kinnitusel on aeg legendaarse paroodia-show „Su nägu kõlab tuttavalt“ naasmiseks küps, sest head huumorit ja parimat meelelahutust on Eesti telemaastikule väga vaja. „Eraldi väärib esile tõstmist „Su nägu kõlab tuttavalt“ heategevuslik osa, sest iga saate võitja saab annetada 1000 eurot, ja hooaja võitja 10 000 eurot, just talle sobivaks heategevuseks,“ selgitab Suur.

„Su kõlab tuttavalt“ uue hooaja osalejad on Mihkel Raud, Katrin Pärn, Jüri Pootsmann, Sissi Nylia Benita, Reigo Tamm, Birgit Sarrap, Oskar Seeman ja Amanda Hermiine Künnapas. Saadet juhib Karl-Erik Taukar ning püsikohtunike reas jagavad muhedaid kommentaare Märt Avandi, Maarja-Liis Ilus ja Jüri Makarov. Igasse saatesse toob lisavärvi ka külaliskohtunik, kelleks täna on Eda-Ines Etti. Ines on näosaates varemgi kohtunik olnud ja 2013. aasta kevadel tegi ta sellega seoses erietteaste Sinead O´Connorina.

Ülipopiks saanud paroodianumbritega on rahvast läbi näosaate hooaegade vaimustanud Koit Toome, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Tanel Padar, Jan Uuspõld, Lauri Liiv, Andero Ermel, Nele-Liis Vaiksoo, Jüri Vlassov, Getter Jaani, Liis Lemsalu, Karl-Erik Taukar, Luisa Rõivas, Marju Länik, Kristel Aaslaid, Sepo Seeman, Saara Pius, Rolf Roosalu, Lenna Kuurmaa, Laura Põldvere, Kalle Sepp, Evelin Võigemast, Marta Laan, Gerli Padar, Andres Dvinjaninov, Valter Soosalu, Maia Vahtramäe, Elina Born, Hele Kõrve, Hanna Martinson, Daniel Levi Viinalass, Inga Lunge, Raivo E. Tamm, Henrik Normann, Hanna-Liina Võsa, Peeter Oja jpt. Näosaadet on juhtinud Mart Sander, Märt Avandi ja Sander Rebane. Põhikohtunikeks on olnud Tanja Mihhailova-Saar, Andrus Vaarik, Olav Osolin, Mart Juur ja Mait Malmsten.