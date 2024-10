VIDEO | Operatsioonist taastunud Mallukas on valmis tulevikus veelgi noa alla minema: kui ma kunagi väga kortsu ära vajun, siis...

Mallu on oma hiljutise raamatu „Salapäevik: kõigile lugemiseks“ edu üle väga rõõmus. „Kui tagasisidet vaadata, siis tundub, et ei olnudki ainult minu enda parakas – kukkuski hästi välja.“

„Meil tegelikult Kristinaga on üks asi, mida me tahame õudselt-õudselt korda saata, aga kuna teda praegu siin ei ole, ma kaotasin ta ära siia melu sisse, siis ma ei hakka sellest veel üksinda rääkima. Meil on üks väga-väga suur projekt tulemas kevadel ja ma arvan, et see tuleb väga kõva,“ puhkes Mallu naerma, jäädes salapäraseks.