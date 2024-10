Mihkel Raud avaldas, kuidas ta ühest oma suurimast foobiast üle saab: tablett sisse ja rahu majas

Mihkel Raualt uuriti „Kolmekas“ tema esinemishirmu kohta, millega ta aktiivselt rinda pistab. „Isegi kui sa lolliks jääd, siis me kipume arvama, et inimesed ainult sellest hakkavadki mõtlema kogu aeg ja meist saab nende elu tsentraalne probleem. Tegelikult on nii, et kui sa näed kedagi ebaõnnestumas, siis sa ei mõtle selle peale kümme minutit hiljem, aga kui sa ise oled ebaõnnestunud, siis sa mõtled, et oi-oi-oi, nüüd kogu maailm millestki muust ei mõtlegi,“ selgitas ta mõtteprotsessi selle hirmu taga.