KOKKUVÕTE | „Ma näen su häält“ lõppvooru jõudnud Tätoveerija šokeeris rahvast. Tanja puhkes dueti lõpus kõvasti naerma

„Ma näen su häält“ arvajate rollis astusid sel pühapäeval, 6. oktoobril üles Marleen Pärkma ja Viivika Kadastik, kes on omavahel parimad sõbrannad. Nende sõprus on kestnud juba üle kümne aasta. Marleen on karismaatiline juuksur ja ettevõtja, kes juhib Tallinna juuksurisalongi Wavebar. Viivika Kadastik töötab aga hoopis teises valdkonnas – ta juhib alumiiniumi- ja klaasitootmise tehast.