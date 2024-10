FOTO | Hertsoginnale on kõik lubatud? Meghan Markle’i dekoltee pälvis tähelepanu lastehaigla üritusel

Laupäeval toimunud lastehaigla galale ilmus Meghan Markle silmapaistvas punases õhtukleidis. Tegemist on Carolina Herrera moemaja loominguga. Meghan oli selga valinud kleidi, millel oli julge avatud dekoltee ja kõrge lõhik, mis suure osa tema reitest ja säärtest paljastas. Kleit polnud Meghanil seljas esimest korda - varem on ta seda kandnud ühel New Yorgis toimunud üritusel 2021. aastal.