REPORTAAŽ | Legendaarsed filmilaulud, sibula söömine ja särtsakad kostüümid: Tallinnas toimunud Shreki reiv tõi kokku sookollifännid

Laulusõnad „Somebody once told me...“ on pähe kulunud igale „Shreki“ fännile. Eelmise nädala laupäeval vallutasid ligikaudu 600 neist Tallinna ööklubi Privé, kus toimus pealinna esimene Shreki reiv. Peole tulnud olid end üles löönud ja selga pannud oma Shreki-filmi lemmiktegelase kostüümi, et veeta terve õhtu just Shreki lainel.