PODCAST | 155. „Tissidendi“ osa: me anname raamatu välja!

„Tissident taskuhääling on juba kuus aastat olnud Eesti naiste häälekandja ja platvorm lugudele, mis sageli jäävad kuulmata. Selle aja jooksul on saatesse saadetud üle 300 tõestisündinud loo kuulajate poolt. Valisime välja 50 lugu, mida soovime avaldada raamatus „Eesti naiseks kasvamine“ 2024. aasta lõpus,“ sõnas taskuhäälingu üks autor Marianne Ubaleht. Teine autor Sille-Kadri lisas, et raamat meie taskuhäälingu loomulik jätk, koondades kaante vahele mitmekülgse valiku lugusid, mis kajastavad elu Eesti naisena. „Need lood annavad hääle naistele eri põlvkondadest ja taustadest. Iga lugu on autentne ja isiklik, peegeldades autori tundeid ja mõtteid nii ajastute kui ka isiklike muutuste kontekstis.“

Raamatust leiab südamlikke, liigutavaid, vaimukaid ja teravmeelseid lugusid. Need lood toovad esile rõõmu ja valu, mida naised on erinevatel eluperioodidel kogenud. Olgu teemaks karjäär, emadus, suhted või identiteet. „Iga lugu on osa suuremast pildist, mis kirjeldab, mida tähendab olla naine tänapäeva Eestis. „Eesti naiseks kasvamine“ on midagi enamat kui lihtsalt raamat. See on üleskutse mõelda sügavamalt naiste rollist ja positsioonist ühiskonnas. See on meeldetuletus, et iga naise hääl on oluline ja väärib ärakuulamist,“ ütles Ubaleht.