Kadri Voorandit kehastanud Oskar Seeman sõnumitulvast: eile õhtul oli telefon punane!

Oskar Seeman tõdeb Kroonikale pärast esimese saate eetrisse minekut, et ta ei ole veel eriti süvenenud inimeste saadetud sõnumitesse ja sotsiaalmeediasse postitatud positiivsesse vastukajasse, aga ta on meelitatud, et rahvale läks tema etteaste peale. „Tore, kui inimestele meeldis!“ ütleb Seeman. Eile õhtul, kui avasaade eetrisse läks, oli Seeman etendusel ja pärast koju sõitmist nägi ta publikult saadud ohtraid sõnumeid. „Eile õhtul oli telefon punane! Ma jõudsin ise etenduselt alles öösel koju ja siis ma nägin kõike viivitusega,“ ütleb ta.