FOTO | Kas Oscari-võitja Emma Stone ajas end kiilaks?

Laupäeval väisas 35-aastane Stone New Yorgi filmifestivali, et esitleda oma uut filmi „A Real Pain“. Antud üritusel olid näitlejataril kiharad täitsa peas, kuid pärast esilinastuse lõppu hakkas erinevatel platvormidel levima videoklipp, kus näitlejatar seletab oma ekraanipartneri Kieran Culkini abikaasale, et tal on parukas peal. Klipis näitab Stone Jazz Chartonile oma paruka juuksepiiri ning seletab, kuidas see nii tõetruu välja näeb.

Pärast seda jõuti jälile faktile, et Stone on tegemas kaasa Kreeka filmitegija Yorgos Lanthimos 2025. aastal linastuvas linateoses „Bugonia“. Tegemist on inglisekeelse uusversiooniga 2003. aasta Lõuna-Korea filmist „Save the Green Planet!“ ning seetõttu on teada, et Stone’i tegelaskuju Michelle ajab end linateoses kiilaks.