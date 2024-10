Uue tuuled! Telenägu Kerli Dello kolis oma kodukohta ja leidis uue töö. „Olen piisavalt noor, et uusi asju õppida“

Kolmel töökohal töötav Dello tõdeb Kroonikale, et proovikivid talle meeldivad. „Ma tegelikult tunnen, et mu töö on kaitseväes tehtud. Ja kui ma siit lähiajal ära lähen, siis on see kõige leebem, ilusam ja sõbralikum lahkuminek. Noored inimesed tulevad peale ja ma näen, kui toredad ajateenijad jäävad ajateenistusse. Siin on juba mitu inimest, kes võiks tegelikult hästi uudsete noorte mõtetega minu tööd edasi teha. Mul oleks nagu kohe olemas järglased, kes selle [töö] suurepäraselt üle võtaks,“ räägib Dello. Ta tunneb, et varsti loobub ta sellest töökohast, kuid millal täpselt, seda ei oska ta öelda. „Mina ei ole uksi paugutanud ja keegi pole öelnud, et peaksin ära minema.“