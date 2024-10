VÕRDLE | Uus normaalsus? Tõsielusarjast „Villa“ tuntud Liis Lahesoo lasi oma välimust tuunida

Liis Lahesoo (25) jagas avameelselt enda sotsiaalmeedias, kuidas ta käis ilukliinikus Botoxit süstimas. Lahesoo otsustas Botoxi kasuks, et näole värskendust anda. Ta kirjutas Instagrami postitusse, et Botox mitte ainult ei silu murekortsukesi, vaid annab nahale ka ilusa sära. Iluprotseduuri võttis ta ette, et vähendada otsmiku- ja silmakortsude sügavust ning peeneid jooni, et nahk jääks siledam.