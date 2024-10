KLÕPS | „Musta mere romantika oktoobrikuus.“ Eda-Liis Kann ja Haldo Oravas põrutasid kuuma päikese alla

„Musta mere romantika oktoobrikuus,“ kirjutas Kann puhkusepildikese juurde ja lisas naljatledes, et mõlema soengu autoriks on Must meri.

Eda-Liisi ja Haldo perre sündis 9. septembril 2022. aastal tütar Liisabel. Tüdrukul oli ilmaletulekuga nii kiire, et isa sünnitusmajja ei jõudnudki. „Kõik käis piuh ja pauh! Olin sättimas Kaubamaja hooaja avapeole, kui veed ära tulid. Mõtlesin, et ma igaks juhuks siis ei lähe,“ rääkis Eda-Liis toona Kroonikale.

Võiks arvata, et vanemad võtavad aja maha ja naudivad kodusolemist, kuid Eda-Liis oli peagi ekraanil tagasi. Telesaatejuht proovis jääda koju, kuid tundis peagi, et on muutumas „tolmulapiks“ ehk kellekski, kes küürib, teeb süüa ja näägutab. Ta on veendunud, et tööelu ei tasu pausile panna, kui on energiat ja soovi tööd teha.