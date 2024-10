Ongi kõik! „Armastuse maleva“ Rauno ja Angela suhe on läbi. Meespool vihjab, et tal on juba uus naine

Täna otsustasid mõlemad osapooled seda Elu24le kinnitada lisades, et tegelikult on suhe läbi olnud juba alates jaanuarist. „On veel selline hea ütlus: „Tuleb uus ja parem“ ja nii see on ka juhtunud“,“ tõdes endise paari meespool vihjates, et tal on juba uus silmarõõm olemas.