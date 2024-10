Fitnessitar Amani Kiivikas nägi kurja vaeva, et kokasaates harjumustest lahti saada: kutsehaigus ikka küljes

Kulturist Ott Kiivikase tütar Amani (22) on üks „MasterChef Eesti: kuulsused köögis“ kaheteistkümnest osalejast. Esimese episoodi puhul lisas fitnessitar enda Instagrami kontole toreda fotoseeria. Pildid näitavad ilmekalt, milliseid emotsioone Amani uues rollis tunneb. Viimane lisatud pilt on eriti tähendusrikas, sest Amani on fotole püütud just siis, kui ta uurib tõsisel ilmel heeringapakil olevat kirjet – seda ilmselt harjumusest.

Fitnessisportlasena on kõrgendatud tähelepanu all see, millist toitu tarbitakse. Seega, pakendil olevad kirjed ja numbrid pole Amanile võõrad, pigem igapäevased, eriti enne võistlusperioodi. Ilmselt Amani vanast harjumusest uuris hoolikalt, mis heeringapakil kirjas on ning erialale omane tegevus püüti lihtsalt osavalt kaadrisse.

Pildiseeria pealkirja põhjal võib oletada, et ka Amani enda jaoks oli klõps koomiline. „Huuuhhh 1.episood. ps! See viimane pilt mu lemmik..kutsehaigus ikka küljes,“ kirjutas ta piltidele juurde. Hea klõpsu üle naeris kommentaarides ka neiu kulturistist isa Ott Kiivikas. „See pilk heeringapakile vaadates,“ viitas Kiivikas tütre viimasele pildile. Kahe nädala pärast esimest korda fitnessiga võistlustulle astuv Amani õpilane Brigitte Susanne Hunt leidis samuti, et tegu on koomilise jäädvustusega. "Hahahaha kutsehaigus,“ kommenteeris ta.

„Ma lihtsalt nii väga naudin võistluspäeva ja emotsioone, mida sport pakub. Ma ei saa mitte ühestki teisesest valdkonnast sellist dopamiini ja adrenaliini nagu sealt,“ rääkis fitnessitar peale viimaseid võistlusi Õhtulehele. Amani sõnul on kõige keerulisem võistlemise juures see, et ta teeb seda pisipoja kõrvalt.

Neiu eesmärk oli sellel võistlusel koht esimese kuue seas. Selle ta ka saavutas – Amani jäi napilt esikolmikust välja ja pidi leppima neljanda kohaga. Edukast võistlusest postitas fitnessistaar ka enda sotsiaalmeediasse foto, kus koos medaliga poseerib. „Suured õnnesoovid, kallis!“ kirjutas uhke isa Ott Kiivikas tütre postituse kommentaariumis.