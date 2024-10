Armastus ei küsi vanust! Eesti modell veedab aega endast pea poole vanema miljonäriga

Tobianah on leiba teeninud näitleja, produtsendi, režissööri, modelli ja advokaadina. Samuti on mees aktiivne sotsiaalmeedias, kus ta jälgijaskond on muljet avaldavad 2,2 miljonit inimest. Modelli väljavalitu tähelepanuväärne sarnasus Kreeka peajumala Zeusiga on pälvinud talle hüüdnimesid nagu „Kreeka jumal“ ja „Zeus Tobianah“, mille järgi on mees ka enda Instagrami kasutaja nimetanud. Miljonäri sotsiaalmeediast on näha, et ta kulutab meeleldi raha häärberitele ning luksusautodele, eriti Lamborghinidele.