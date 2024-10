„Meie südamed on täis valu ja kurbust.“ Suri Whitney Houstoni ema ja kahekordne Grammy võitja Cissy Houston

Cissy minia Pat Houston teatas avalduses, et lauljanna suri New Jersey kodus perekonna keskel.

„Meie südamed on täis valu ja kurbust. Me kaotasime oma pere matriarhi,“ ütles Pat Houston avalduses. „Ema Cissy on olnud meie elus tugev ja tähtis kuju. Sügava usu ja veendumusega naine, kes hoolis väga perekonnast, teenimisest ja kogukonnast. Tema enam kui seitsme aastakümne pikkune karjäär muusika ja meelelahutuse vallas jääb meie südamete esiplaanile.“