Kuningas Charles paneb oluliste visiitide ajaks oma vähiravi pausile

Veebruaris tuli avalikuks, et kuningas Charles III diagnoositi vähk ning alates sellest ajast on ta raske haiguse vastu ravi saanud. Nüüd paneb ta oma ravi ligi kaheks nädalaks pausile ja teeb seda arstide nõusolekul, et sõita kuninglikule visiidile lõunapoolkerale.