Taas Eestis! Kylie Minogue esineb järgmisel suvel Tallinnas

Muusikaikooni staatusesse tõusnud Kylie on jõudnud oma elu jooksul teha vist tõesti kõike. Tema karjäär sai hoo sisse sarjast „Naabrid“, kus ta mängis lihtsat naabritüdrukut, kuid kelle nii ekraani- kui ka päriseluline romaan Jason Donovaniga soojendas miljonite inimeste südameid. Sealt edasi viis naise teekond juba muusikalavadele ning temast on kujunenud üks ikoonilisemaid staare tantsumuusikas.

Kylie Minogue tippalbumid „Kylie“, „Light Years“ ja „Fever“ on avaldanud popmuusikale vaieldamatut mõju, andes maailmale ka unustamatu hiti „Can’t Get You Out Of My Head“.

Kui Kylie oma tähelennule tagasi mõtleb, tunnistab ta, et see pole alati olnud lihtne. „Nüüd, keskealise naisena, näen, kui palju väljakutseid mu karjääri igas osas on. Popp peaks välja nägema lihtne. Kuid nagu me teame, on selle lihtsaks muutmiseks vaja teha palju tööd,“ avaldas laulja möödunud aastal.

Vaatamata väljakutsetele on Kylie kirg oma kutsumuse vastu tugevam kui kunagi varem. „Ma olen kõige õnnelikum, kui olen saanud läbi oma loomingu avaldada sügavaid emotsioone või mõtteid, mis on mind vaevanud, ja see on nagu sõbraga rääkimine,“ ütleb Minogue. „Oma tõe välja ütlemine on kasulik. Kui ma saan seda teha, meeldib mulle seda pigem justkui sõnadega maalida, mitte lihtsalt välja paisata. Mulle meeldib, kui tõde on luuleline, et see poleks täiesti ilmne.“

Laulja peagi ilmuv album „Tension II“ jätkab seda rada - muusikas kohtuvad sügavad emotsioonid kaasahaaravate tantsubiitidega. Avasingli „Lights, Camera, Action“ on juba väljas ning vaid kinnistab Kylie välja teenitud popikuninganna tiitlit.