Abieluõnn jäi üürikeseks? Skandaalne paar Kanye West ja Bianca Censori liiguvad lahutuse poole

USA kõmuportaal TMZ kirjutab, et Kanye West ja Bianca Censori abielu võib triivida lahutuse poole. Väidetavalt on paari suhet tabanud rasked ajad.

Väljaandega suhelnud allikate sõnul on Kanye ja Bianca rääkinud enda lähedastele inimestele, et nad läksid lahku juba mitu nädalat tagasi. Arhitekti taustaga Bianca reisivat peagi Austraaliasse, et seal pärast lahkuminekut oma perega aega veeta.