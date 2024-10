Kaupo Karelson kokandussaate kuulsustest: paar korda tekkis hirm, kas nad ikka järgmine hommik grimmitooli tulevad

Lisaks saatele „Masterchef Eesti: kuulsused köögis“ vastutab Karelson ka pühapäevaste suursõude eest nagu „Su nägu kõlab tuttavalt“ ja „Ma näen su häält“ eest.

Raigi küsimusele, kuidas pannakse see kamp kokku, keda näosaates näha saab, vastab teleprodutsent: „Me paneme kanaliga kokku unelmate nimekirja ja siis hakkame läbi helistama.“ Karelsoni sõnul saab parodeerija ise valida, millist lugu ta esitada soovib.

Karelson ütleb, et Eesti televaataja võib päris õnnelik olla, sest enamus suuri formaate on Eestisse jõudnud. Karelson vihjas ka sellele, et üht uudist võib oodata juba õige pea.

Teleprodutsendi sõnul jõuab iga saade Eesti eetrisse siis, kui aeg on küps. Mees tõdes, et ootas meisterkoka Eestisse toomist üpriski kaua. „Telekanalid ütlesid, et meie vaatajad ei ole valmis ja eks neil oli vist õigus. Elukvaliteet on viimase 10-15 aasta jooksul paranenud ja nüüd oleme valmis peene toidu saadeteks alles.“

Kuulsustest sel korral koosnev „Masterchef“ tõi Karelsoni sõnul ka omamoodi uue kogemuse telegijatele: „Eks kuulsused natuke eeldavad teistsugused käsitlemist, kui tavainimesed, aga ega me siidikindaid kätte ei pannud, nagu ka avasaates näha juba sai. Need olid ikka tõelised väljakutsed ja ehmatavad, andsid head reaktsioonid,“ räägib ta ja lisab, et jäi produtsendina esimese saatega väga rahule. „Tavainimestega saates me ei muretsenud, et huvitav, kas nad ikkagi järgmine hommik tulevad, siis kuulsuste hooajas paar korda tekkis hirm, kas nad ikka järgmine hommik grimmitooli tulevad,“ rääkis ta naljatledes.

Kuula pikemalt edasi SIIT!