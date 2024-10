Korralik võit! Taavi Libe sai tänu kunagisele lahkuminekule Hispaaniasse kinnisvara soetada

Saate „Märgatud Eestis“ juht jaksas välismaale kinnisvara osta seetõttu, et ta aastate eest ostis mõned päevad pärast pruudist lahkuminekut korteri Tallinna lauluväljakul lähedal asuvasse arendusse. „See oli ka aeg, kus kõik said ülilihtsalt laenu,“ selgitas Taavi.

Koroonaperioodi tippajal tahtis ta seda maha müüa ja hindamise järel selgus, et korteri hind oli 45% kallim kui see, millega Taavi selle aastate eest ostis. „Ma sain selle väga korraliku võiduga müüdud ja selle eest ma ostsin endale pisikese townhouse’i Hispaaniasse lõunarannikule. See ei ole investeerimisobjekt ja mul on seal inimesed sees,“ avaldas telenägu.