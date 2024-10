Elukaaslastest said sõbrad: Al Pacino läks endast 54 aastat nooremast kallimast lahku

Filmidest „Ristiisa“ ja „Arminägu“ tuntud Al Pacino (84) on läinud lahku endast 54 aastat nooremast teleprodutsendist ja noorima lapse emast Noor Alfallahist (30). Hiljuti uuriti Hollywoodi staarilt tema romantilise staatuse kohta ja Al tegi siis selgeks, et tema seilab elumerelainetel üksinda. „Ei, mul on sõprussuhe,“ vastas Pacino küsimusele, kas ta on suhtes.