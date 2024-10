TELETOP | Näosaatest sai TV3 päästja! Kanal 2 „Ma näen su häält“ kukkus edetabelis kolinal

Enam-vähem samal ajal konkurentkanalis Kanal 2 eetrisse jõudnud „Ma näen su häält“ on aga teinud korraliku kukkumise. Kui eelmisel nädalal pälvis saade teletopis teise koha 142 000 vaatajaga, siis nüüd on edetabeli kümnendal kohal ja suutsid telerite ette meelitada vaid 90 000 silmapaari.

Kui varasematel nädalatel on TV3 murdnud esikolmekümnesse vaid saatega „Märgatud Eestis“, siis nüüd on nad teletopis lausa kolme saatega. Lisaks sellele ja eelpool mainitud näosaatele on teletopis ka reisisaade „Kaks kanget Kaukaasias“. Tabelisse mahtus veel 18 ETV saadet ja 9 Kanal 2 saadet.