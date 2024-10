FOTOD | „Me ei jõua ära oodata, et sinuga kohtuda!“ Magnus Kirdi elukaaslane avaldas kauneid ootuspilte

Kirt ja Ikauniece teatasid septembrikuu keskpaigas, et peagi sündiv uus ilmakodanik on poiss. Ikauniece, kes on lõunanaabrite seas vägagi tuntud kergejõustiklane, tunnistas Instagrami tehtud postituses, et ta tundis juba raseduse alguses, et ootab just poissi. „Me teadsime juba enne beebipidu, et sündimas on poeg ning seetõttu ei teinud me sellest mingit saladust,“ selgitas lätlanna põhjust, miks mõni aeg tagasi toimunud kokkusaamise teema oli valitud sinise värvi järgi.