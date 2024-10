Rihanna tõugati troonilt ja Taylor jätkab edulainel! Maailm sai endale uue kõige jõukama lauljatari

Varem Rihannale kuulunud maailma kõige rikkama naislaulja tiitel on vahetanud omanikku ning ehib nüüd Taylor Swifti. Majandusajakiri Forbes avaldas, et 34-aastane Swift on nüüd väärt 1,6 miljardit dollarit. Miljardäriks sai ta juba mullu oktoobris, kui toona kirjutas Bloomberg, et Swifti varade väärtus on 1,1 miljardit dollarit. Forbesi miljardäride nimekirja jõudis ta ametlikult selle aasta aprillis.

Nüüd hõbemedalikohale maandunud Rihanna väärtus ei jää Swiftist palju maha. Tema netoväärtus on 1,4 miljardit dollarit.

Enim on Taylorile sisse toonud tema äärmiselt menukas maailmaturnee „The Eras Tour“. Samuti on ta kena kopika teeninud oma muusikakataloogiga. Mõlemate väärtus on umbkaudu 600 miljonit dollarit.

Aasta lõikes läks Tayloril samuti hästi. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes kasvas tema varade väärtus 500 miljoni dollari võrra.

Samuti on Tayloril hulganisti kinnisvara, mille väärtus kokku on umbkaudu 125 miljonit dollarit. Tal on kodu nii Rhode Islandil, New York Citys, Nashville’is kui ka Los Angeleses, vahendab New York Post.