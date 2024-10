Norra kuningas ja kuninganna valmistuvad oma surmaks: eelarve on vähemalt 20 miljonit krooni!

Kui Rootsi kuningas on 78-aastase mehe kohta väga kõbus, siis just Norra kuningas Harald (87) on näidanud märke tervise halvenemisest. 30 aastat troonil on teinud oma töö.

Selle aasta veebruaris viidi ta Malaisias veedetud puhkusereisi ajal kohalikku haiglasse. Tänavu aprillis teatati rahvusvahelisele meediale, et Norra kuningas astub ajutiselt kuninglike kohustuste täitmisest kõrvale ning annab ohjad oma poja, kroonprints Haakoni kätte.

Puhkamiskoht on valitud

Nüüdseks on Norra kuningapalee andnud teada, et kuningas Harald ja 87-aastane kuninganna Sonja on langetanud esimesed otsused seoses oma kunagi juhtuva surmaga.

Selle teema ümber seonduv avalikustati esmaspäeval, 7. oktoobril palee poolt avaldatud pressiteates, mis käsitleb riigieelarve ettepanekut. Antud kirjutises seisab, et valitsus on taotlenud paari sarkofaagi projekteerimiseks 20 miljonit Norra krooni (veidi enam kui 1,7 miljonit eurot).

Norra meedia andmetel on sarkofaagi projekteerimine koostöös kuningliku paariga juba alanud, kuid kogu protsess on väidetavalt algusjärgus. Nii saavad Harald ja Sonja otsustada, milline on nende igavene puhkepaik.

Meie seast lahkunud Norra kuninglikud on alates 1905. aastast maetud Akershusi lossi, kus asub kuninglik mausoleum. Seal asuvad kuningas Haakon VII, kuninganna Maud, kuningas Olav V ja kroonprintsess Märtha sarkofaagid. Tulevikus jääb sinna puhkama ka praegune kuningapaar.

Nii kuningas Haraldi kui ka kuninganna Sonja surma järel leiaksid aset riiklikud matused ning võib eeldada, et nendega tuleksid hüvasti jätma sajad tuhanded norralased.