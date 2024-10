KUUM KLÕPS | Rinnahoidjata 50-aastane Victoria Beckham demonstreeris kadestamisväärset figuuri

Fotosessiooni tegi Victoria enda uue lõhna promomiseks, mis tal äsja välja tuli. Uut lõhna ajendas Victorial välja andma 2001. aastal toimunud suured elumuudatused. Enne moemaailma sisenemist oli Victoria Spice Girlsi liige, mis 2001. aastal laiali läks – seega võib eeldada, et tema uus lõhn ongi suuresti just selle eluetapi lõppemisest inspireeritud.

Tänaseks on Victoria ainus Spice Girlsi liige, kes on ansambli lõplikult selja taha jätnud. 2008. aastast alates on Victoria tõestanud end maailmakuulsa moekunstnikuna, kel on omanimeline aksessuaaride ja rõivaste bränd. Üheksa aastat tagasi kuulutati ta Suurbritannia edukaimaks ettevõtjaks.