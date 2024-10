P. Diddy ema viskus skandaali sattunud poja kaitsele: ta ei ole selline koletis, nagu temast maalitud on

Mitme süüdistuse tõttu arreteeritud räppari P. Diddy ema Janice Smalls Combs viskus oma poja kaitsele ja ütles välja, mida tema oma järeltulija vastu esitatud süüdistusest arvab. Lisaks seksuaalkuritegude süüdistustele on Diddy vastu esitatud ka väljapressimise süüdistusi.

„On südantlõhestav näha, kuidas mu poja üle ei mõisteta kohut mitte tõe, vaid valedest loodud narratiivi alusel,“ ütles ta oma advokaadi vahendusel väljaandele Page Six. „Olla enne seda, kui mu pojal on olnud võimalik enda süütust tõendada, tunnistajaks sellele, mis tundub olevat tema avalik omakohus, on sõnadesse panemiseks talumatu. Nagu iga inimene väärib ka mu poeg seda, et ta saaks jagada oma versiooni juhtunust kohtus ja tõendada oma süütust,“ rääkis skandaali sattunud muusiku ema veel.

Janice kommenteeris ka mõnda aega tagasi avalikuks tulnud videot sellest, kuidas 2016. aastal tekkis Diddyl ja tema tollasel tüdruksõbral Cassiel tüli, mille käigus räppar oma kallimat peksis. Janice tõdes, et ta ei proovi näidata oma poega perfektsena, sest seda ta ei ole. „Ta on oma minevikus teinud vigu, me kõik oleme,“ lausus ta.

Samuti võttis ta kaitsva positsiooni Diddy vastu esitatud seksuaalkuritegude süüdistustest rääkides. „Paljud inimesed, kes on vääratel alustel süüdi mõistetud ja hiljem vabastatud, neilt ei võetud vabadus mitte seetõttu, et nad olid kuritegudes süüdi, vaid kuna nad ei vastanud sellele kuvandile, mida ühiskonnas peetakse „heaks inimeseks“,“ tõi Janice esile ja lisas, et ajaloos on näiteid sellest, kuidas inimesi on nende minevikus tehtud vigade tõttu alusetult süüdi mõistetud.

Veel mõtiskles ta, et Diddy vastu on süüdistused esitatud need inimesed, kes soovivad selle kaudu raha teenida, mitte õiglust jalule seada. „Ma ei suuda kunagi unustada seda, kuidas terve maailm teeb nalju ja naerab selle üle, kuidas mu poja elu on kokku kukkunud.“