„Ta oli mulle aastaid palju lähemal, kui ma arvatagi oskasin.“ Tõsielustaari Renne Merilo süda on endiselt hõivatud

Augusti algul rääkis Renne Kroonikale, et tema südame on võitnud salapärane kolleeg. „Oleme mõlemad kutselised päästjad erinevatest komandodest,“ paljastas tõsielusaate staar toona. „Me kohtusime ka vabal ajal aeg-ajalt, et laskmas käia…“ jagas Renne, lisades, et nad mõlemad armastavad sporti teha. „Koos oli mugav ja mina olin rahul, et keegi ei surunud pidevalt midagi peale. Mingi hetk sain aru, et miski on nagu muutunud ja mõtted liiguvad tihti talle.“