„Ma panin käed talle ette ja ütlesin, et davai, hakaku murdma.“ Lauljatar SVNDRA räägib skandaalse JJ-Streeti endise tantsija ja õpetajana enda loo

Praeguseks on laulja ja tantsija Sandra Villacis (34) tegelenud tantsimisega juba üle 20 aasta. Sandra resideerib Los Angeleses, kus tal on olnud võimalik teha koostööd maailmastaaridega, nende hulgas Chris Browni ja Teyana Tayloriga. Näiteks aitas Sandra luua Chris Browni ja Ester Deani loo „Drop It Low“ muusikavideole koreograafiat. Viimastel aastatel on Sandra aga keskendunud rohkem laulja ja räpparina soolokarjääri tegemisele, ent ka tema muusikalised etteasted on alati pilkupüüdvalt tantsurohked.